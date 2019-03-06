Hadi ipucu sorusu 6 Mart 12:30: Afrodit hangi ölümlü ile aşk yaşadı? İşte yanıtı…

Hadi sosyal medya hesabından 6 Mart 12:30 ipucu sorusunu; ” Bugünkü ipucumuz güzellik ve aşk tanrıçası olarak bilinen Afrodit’in efsanesinden geliyor. Afrodit’in tanrılar dışında bir ölümlüyle de aşk yaşadığını biliyor muydunuz?” şeklinde paylaştı. Hadi ipucu sorusu olan Afrodit hangi ölümlü ile aşk yaşadı? sorusunun yanıtı haberimizde.

AFRODİT HANGİ ÖLÜMLÜ İLE AŞK YAŞADI?

CEVAP: Adonis



AFRODİT HAKKINDA BİLGİLER

Afrodit (Yunanca: Ἀφροδίτη), Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası. Roma mitolojisindeki ismi Venüs, Etrüsk mitolojisindeki ismi Turan’dır. Gigantlar arasındaki karşıtı Periboia’dır.

Afrodit’in doğumu üzerine iki efsane vardır. Homeros tanrıçanın Zeus ile Okeanos kızı Dione’den doğduğunu söylerken, Hesiodos Theogonia'da bu tanrıçanın denizin köpüklü dalgalarından doğduğunu söyler. Kronos, kral babası Uranos’u devirirken, bir orakla babasının cinsel organını keser. Kesilen organ denize düşer ve oluşan köpüklerden Afrodit doğar.

Aphrodite altın sıfatıyla çoğu yerde karşımıza çıkar. Tanrıça için çoğunlukla kulanılan sıfatlar işveli, cilveli ve gönül alıcıdır. Güzelliği, sevgiyi, sevişmeyi simgeleyen tanrıça, çoğu yerde oğlu Eros ile görünmektedir. Ancak Eros Hesiodos'a göre oğlu değildir ve Afrodit’in alayına daha sonra katılmıştır. Bunun yanı sıra tanrıçanın alayında güzelliği, zarafeti ve bereketi simgeleyen Kharitler, Horalar ve Hymenaios yer almaktadır. Tanrıça çoğu kez çıplak betimlenir. Ayrıca takan her kadını dünyanın en güzel ve çekici kadını gösterebilen büyülü bir memeliği vardır. Hera, bu memeliği Truva savaşı’nı izleyen Zeus’u baştan çıkarıp kandırmak için kullanmıştır.