Hadi ipucu sorusu: Agatha Christie’nin roman karakteri dedektif Hercule Poirot nereli, kimdir?

Hadi ipucu sorusu bugün Agatha Christie romanlarından geldi. 15 Ocak Hadi ipucu sorusu Agatha Christie'nin birçok romanında yer alan dedektif Hercule Poirot nerelidir sorusu oldu. Peki Agatha Christie'nin roman karakteri dedektif Hercule Poirot nereli? İşte Hadi ipucu cevabı...

Hadi’de 15 Ocak 12:30 yarışması ipucu sorusu belirlendi. Bugün Agatha Christie romanlarında yer alan dedektif Hercule Poirot’un memleketi Hadi ipucu sorusu oldu. Hadi yarışması sosyal medya hesabından ipucu sorusu,”İpucu çözmekten bir nevi kendileri de artık birer dedektif olan hadicilere, kolay bir soru geliyor! Agatha Christie’nin birçok romanında yer alan dedektif Hercule Poirot nerelidir biliyor muyuz?” şeklinde paylaşıldı.

HERCULE POİROT NERELİ?

Yanıt: Belçikalı



HERCULE POİROT KİMDİR?

Hercule Poirot. Hercule Poirot, Agatha Christie tarafından yaratılan, kurgusal, Belçikalı dedektif karakterdir. Miss Marple ile birlikte, Christie’nin en ünlü ve uzun süreli karakteridir ki 33 romanda ve 54 kısa öyküde boy göstermiştir.