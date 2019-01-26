Hadi ipucu sorusu | Buz Devri’ndeki Manny hangi hayvandır? (26 Ocak)

Hadi ipucu sorusu Animasyon Gecesi'ne özel şekilde geldi. Bugün 20.000 lira büyük ödüllü yarışmada yer alacak ipucu sorusu “Buz Devri filminde Manny hangi hayvan” oldu. Son yıllarda en başarılı animasyon filmleri arasında yer alan Buz Devri yayınlandığı dönemde birçok kişi tarafından severek izlenmişti. Filmi izleyenlerin kolaylıkla bileceği ipucu sorusu cevabı haberimizin içerisinde yer alıyor.

HADİ İPUCU SORUSU

Buz Devri’ndeki Manny hangi hayvandır?

Cevap: Mamut

Manny-Buz Devri; Bol tüylü, mantıklı tavrıyla tanıdığımız Mamut Manny, başta küçük bir insan evladını korurken artık aile sahibi bir baba! Hem de uzak düştüğü ailesine kavuşmak için büyük maceralara atılmaktan çekinmiyor.