Hadi ipucu sorusu: Dünyanın 7 harikasından ayakta kalmayı başaran yapı hangisidir?

23 Şubat günü yayınlanacak Ailece hadi bugün 19.30’da başlayacak. Yarışma öncesinde Hadi ipucu sorusu ve cevabı merak edenler için haberimizin içerisinde tüm detaylar yer alıyor. Antik dünyanın 7 harikasından ayakta kalmayı başaran eser hangisidir? İşte hadi ipucu sorusu…

HADİ İPUCU SORUSU 23 ŞUBAT

CEVAP: KEOPS PİRAMİDİ

KEOPS PİRAMİDİ TARİHİ

KeopsPiramidi, Mısır firavunu Khufu adına bir anıtsal mezar olarak inşa edilmiştir. Kral Khufu, “Koruyucu Tanrı Khufu” anlamına gelen Khnum-Khufu ismiyle de bilinmektedir. Büyük Piramit içerisindeki Kral Odası'nın üzerinde konumlanan beş odacık içerisindeki yazıtlardan bilinen bu isme ayrıca piramidin batısında yer alan resmi memurların mezarlarında ve piramidin doğusunda yer alan asillerin mezarlarında da rastlanmıştır.

Khnum Khufu ismi ayrıca, güneyde Abu Simbel yakınlarındaki diorit taş ocaklarındaki kayalar üzerindeki ve Sinai'dekiWadi Maghara ile Batı Çölü'ndeki kaya yüzeylerindeki yazıtlardan da bilinmektedi. Khnum Khufu ismi ayrıca, güneydeAbu Simbel yakınlarındaki diorit taş ocaklarındaki kayalar üzerindeki ve Sinai'deki Wadi Maghara ile Batı Çölü'ndeki kaya yüzeylerindeki yazıtlardan da bilinmektedir.

Khufu'nun hükümdarlığının 13. öküz sayma yılından bir sonraki yıldan da bahsedilmektedir. Bu,Khufu için bilinen son tarihtir. Birçok akademisyen bugün, Khufu'nun hükümdarlığının 30-32 yıl sürmüş olabileceğini öne sürmektedir. Bana göre, bu süre daha da uzun olabilir. Büyük Piramit Yaklaşık 5,3 hektarlık bir alanı kaplayan Büyük Piramit'in her bir kenarı 230 metre uzunluğundadır. Orijinal yüksekliği 146,5 metre uzunluğundaki piramidin günümüzdeki yüksekliği ise 137 metre olarak ölçülmektedir.