Hadi ipucu sorusu: Evliya Çelebi’nin Seyahanatmesi’nde geçen ve 17. yüzyılda gerçekleştiği düşünülen olay nedir?Ailece hadi…

Ailece Hadi ipucu sorusu Instagram sayfasında paylaşıldı. Hadi ipucu sorusunu merak kullunacılar için cevabı haberimizde yer alıyor. İstanbul’un simgeleri arasında yer alan Galata Kulesi ipucu sorusu olarak yer aldı. 6 Mart Hadi ipucu sorusu; Evliya Çelebi’nin Seyahanatmesi’nde geçen ve 17. yüzyılda gerçekleştiği düşünülen olay nedir?

HADİ İPUCU SORUSU (6 MART 2019)

İstanbul şehrinin sembollerinden biri haline gelen Galata Kulesi’ni görmeyen var mı sevgili hadiciler? Peki bu muazzam bir tarihi dokuya sahip kültürel miras hakkında ne biliyorsunuz? Evliya Çelebi’nin Seyahanatmesi’nde geçen ve 17. yüzyılda gerçekleştiği düşünülen rivayetten