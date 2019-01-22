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Hadi ipucu sorusu: Fizy’de En Yeniler listesindeki 5. şarkıyı kim seslendiriyor?

Hadi her gün birbirinden farklı soruları ile yarışmacılarına heyecanlı anlar yaşatıyor. Bilgi yarışmalarının müdavimleri her gün 20.30'da yayınlanan Hadi ipucu sorusunun cevabını bulmak ve rakiplerinin bir adım önüne geçmek istiyor. Bu akşamki Hadi ipucu sorusu şöyle: En Yeniler listesindeki 5. şarkıyı kim seslendiriyor? İşte 22 Ocak Hadi ipucu sorusunun cevabı...

18:05 -
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Hadi ipucu sorusu: Fizy’de En Yeniler listesindeki 5. şarkıyı kim seslendiriyor?

Hadi bu akşam 20.30’da! Büyük ödül ise tam 30 bin lira… Hadi son zamanların en popüler bilgi yarışmalarından biri. Soruları doğru cevaplamayı başaranlar büyük ödülün de sahibi oluyor. Peki Fizy’de En Yeniler listesindeki 5. şarkıyı kim seslendiriyor?

HADİ İPUCU SORUSU: FİZY’DE EN YENİLER LİSTESİNDEKİ 5.ŞARKIYI KİM SESLENDİRİYOR?

CEVAP: BERKAY-DELİLER

hadi

Berkay Şahin (d. 29 Aralık 1981, Ankara) veya tanınan adıyla Berkay, Türk şarkıcıdır.1996 yılından beri annesiyle beraber İzmir’de yaşayan sanatçı, 2009 yılından beri de İstanbul’da yaşamaktadır. 2009 yılında İstanbul’a taşınan Berkay, albüm çalışmalarından önce Bodrum, Antalya, Çeşme, Kuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne aldı. Berkay, 2010 yılında ilk albümü “Ele İnat” ile ‘en iyi sanatçı’ ödülüne layık görüldü. İkinci albümü “Aşk Sadece” 2012 yılında yayınlandı.

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