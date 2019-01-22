Hadi ipucu sorusu: Fizy’de En Yeniler listesindeki 5. şarkıyı kim seslendiriyor?

Hadi bu akşam 20.30’da! Büyük ödül ise tam 30 bin lira… Hadi son zamanların en popüler bilgi yarışmalarından biri. Soruları doğru cevaplamayı başaranlar büyük ödülün de sahibi oluyor. Peki Fizy’de En Yeniler listesindeki 5. şarkıyı kim seslendiriyor?

HADİ İPUCU SORUSU: FİZY’DE EN YENİLER LİSTESİNDEKİ 5.ŞARKIYI KİM SESLENDİRİYOR?

CEVAP: BERKAY-DELİLER

Berkay Şahin (d. 29 Aralık 1981, Ankara) veya tanınan adıyla Berkay, Türk şarkıcıdır.1996 yılından beri annesiyle beraber İzmir’de yaşayan sanatçı, 2009 yılından beri de İstanbul’da yaşamaktadır. 2009 yılında İstanbul’a taşınan Berkay, albüm çalışmalarından önce Bodrum, Antalya, Çeşme, Kuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne aldı. Berkay, 2010 yılında ilk albümü “Ele İnat” ile ‘en iyi sanatçı’ ödülüne layık görüldü. İkinci albümü “Aşk Sadece” 2012 yılında yayınlandı.