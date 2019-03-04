Hadi ipucu sorusu: Güvenlik kameralarının tarihi | Hadi ipucu cevabı… (4 Mart)

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Saat 20:30’da başlayacak olan ve 30 bin lira ödüllü Hadi bilgi yarışması ipucu sorusu ile tarih ve enteresan bilgileri araştırmayı sevenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Güvenlik kameralarının tarihini biliyor musunuz? İşte, Hadi ipucu sorusu…

4 MART HADİ İPUCU SORUSU

Hadi bilgi yarışması İnstagram sayfasında paylaştığı ipucu sorusunda; Tarihe meraklıysanız ve güvenlik kameralarını araştırdıysanız bu akşam hadi’de bir adım öndesiniz demektir.