Hadi ipucu sorusu: Harry Potter serisi kaç filmden oluşuyor? İşte Harry Potter hakkında merak edilenler..

Harry Potter, Hadi ipucu sorusu oldu. 9 Mart günü 20:30’da başlayacak Hadi bilgi yarışması 20 bin lira ödül dağıtacak. Büyük bir hayran kitlesi bulunan Harry Potter ile ilgili her şeyi ezbere bilenlerle elbette kolaylıkla Hadi ipucu sorusunu bilecek. Peki Hadi ipucu sorusu ne? Harry Potter ile ilgili gelebilecek tüm bilgiler haberimizin içerisinde…

HADİ İPUCU SORUSU

Harry Potter ve Felsefe Taşı

Harry Potter ve Sırlar Odası

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı

Harry Potter ve Ateş Kadehi

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı

Harry Potter ve Melez Prens

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2

HARRY POTTER HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Harry Potter, İngiliz yazar J.K. Rowling tarafından yedi kitap hâlinde yazılan fantastik roman serisi ve bu kitaplardan uyarlanan film serisi. Dünya çapında elde ettiği başarı ve yakaladığı satış rakamlarıyla çığır açmayı başarmış ve edebiyat tarihine geçmiştir. Harry Potter serisinin yedinci kitabı piyasaya çıktığı ilk gün ABD’de 8,5 milyonun üzerinde bir satış rakamı yakalayarak erişilmesi güç bir rekora imza atmıştır.

Harry Potter serisinin ilk kitabı, Harry Potter ve Felsefe Taşı, 1997 yılında piyasaya çıkmıştır. Yedi kitaplık seri, günümüz itibarıyla tümüyle tamamlanıp satışa sunulmuştur. Seriye ek olarak, iki Harry Potter ders kitabı ile Ozan Beedle’ın Hikayeleri satışa sunulmuştur. Rowling tarafından kurgulanan ve Jack Thorne tarafından yazılan Harry Potter ve Lanetli Çocuk, 30 Temmuz 2016’da Londra’da tiyatro oyunu olarak sahneleyenmeye başlamış, sahne metni de kitaplaştırılarak yayımlanmıştır.

Ünlü serinin kitapları, “Dünyanın En Hızlı Satan Kitabı” ve “Dünyanın En Çok Satılan Çocuk Romanı” unvanlarını şimdiden üstlerine almışlardır. Kitap serisi her yaştan okurun ilgisini çekmiştir.