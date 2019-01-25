Her yıl kaç adet plastik poşet kullanılıyor? Hadi ipucu sorusu! (25 Ocak)

Hadi ipucu sorusu 25 Ocak günü 20:30’da başlayacak yarışma için yayınlandı. Çöpüne Sahip Çık Vakfı, üretilen çöp miktarının azaltılması ve çöpün doğru yere atılması yönünde farkındalık çalışmaları yaratıyor. Hadi bilgi yarışma ile ortaklaşa hazırlanan ipucu sorusunda dünyada yılda kaç adet plastik poşet kullanılıyor diye sordu. İşte Hadi ipucu sorusu…

HADİ İPUCU SORUSU: DÜNYADA HER YIL KULLANILAN POŞET SAYISI

Hadi İnstagram sayfasında paylaşılan; “Çöpten arındırılmış bir çevre yaratmak için çalışan Çöpüne Sahip Çık Vakfı, üretilen çöp miktarının azaltılması ve çöpün doğru yere atılması yönünde farkındalık çalışmaları yaratıyor. Gerçekten ihtiyacımız olmayan pipet, kâğıt veya plastik bardak, tabak, çatal, bıçak, plastik poşet gibi tek kullanımlık ürünlerden olabildiğince uzak durmalıyız. Birkaç dakika kullanıp çöpe attığımız bu ürünler doğada yüzlerce yıl kalıyor. Peki hadiciler dünyada yılda kaç adet plastik poşet kullanılıyor biliyor muyuz?” şeklinde yayınlanan soru ile Hadi ipucu sorusu paylaşıldı. İşte cevabı…

Hadi ipucu cevabı: Dünyada her yıl 5 trilyon poşet kullanılmaktadır.

PLASTİK POŞET DOĞADA NE KADAR SÜREDE YOK OLUR?

Ortalama 12-15 dakika kullandığımız plastik poşetler, çöplerle birlikte doğaya atılmaktadır ve yok olma süresi 1000 yılı bulabilmektedir. Fiziksel olarak yok olmuş gibi görünseler de, plastik poşetler mikro parçacıklara bölünürler ve yüzyıllar boyunca çevreye zarar verirler.