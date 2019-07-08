Hadi ipucu sorusu: İnternet alışverişlerinde ürünü sepete eklediğinizde fiyata yansıyan ek indirime ne ad veriliyor?

İnternet üzerinden yaptığımız alışveriş son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygın hale geldi. İnternetten yapılan alışverişlerde ürünün ücrete indirimler de yapılabiliyor. 8 Temmuz Hadi ipucu sorusu da bu konudan geldi. İnternet alışverişlerinde ürünü sepete eklediğinizde fiyata yansıyan ek indirime ne ad veriliyor?

HADİ İPUCU SORUSU

İnternet alışverişlerinde ürünü sepete eklediğinizde fiyata yansıyan ek indirime ne ad veriliyor?

Cevap: SEPET İNDİRİMİ

İNTERNETTE ALIŞVERİŞ EN ÇOK KİTAP VE MÜZİK İÇİN YAPILIYOR

Türkiye internet alışverişinde parayı en çok kitap ve müziğe harcarken, bunu elektronik/bilgisayar, aksesuar, gıda, oyuncak/oyun/video oyunları, kadın ayakkabı/giyim ve spor malzemeleri kategorilerinin takip ettiği görüldü.

YILDA 15 KEZ ALIŞVERİŞ…

Aralarında Türkiye’nin de olduğu 51 ülkeden, yaşları 15 ile 70 arasında değişen ve son 12 ay içerisinde internetten en az bir ürün satın almış 18 bin 430 tüketicinin katıldığı ve internetten alışveriş yapan tüketicilerin davranış, tercih ve tutumlarını inceleyen araştırmaya göre, Türkiye’de internet tüketicilerinin yılda ortalama 15 internet alışverişi yaptığı ortaya çıktı. Bu oran Amerika ve Batı Avrupa’nın biraz altında olsa da Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle yarıştığını göstermesi açısından dikkat çekti. Türkiye, Doğu Avrupa, Ortadoğu, Latin Amerika ve Afrika’nın ise üzerinde yer alırken Asya’nın ise internetten alışveriş konusunda açık ara lider konumda olduğu tespit edildi.

AVUSTRALYA VE BELÇİKA'DA İLGİNÇ EĞİLİM

E-ticaretin hızla büyüdüğünü gösteren araştırmaya göre, en çok satılan ürünlerin bölgelere göre farklılık gösterdiği belirlendi. Avustralya ve Belçika internetten en çok şarap alırken, ABD, Endonezya ve Türkiye’de ise aksesuar ürünlerinin öne çıktığı anlaşıldı. Hindistan, Rusya ve BAE telekomünikasyon ürünleri ve erkek ayakkabısı, Asya Pasifik, Rusya ve Orta ve Doğu Avrupa kozmetik, Brezilya ve Yunanistan ilaç ve sağlık bakım ürünleri, Afrika ve Ortadoğu ev eşyaları, İngiltere ve Çin market ürünleri, Finlandiya spor ürünleri, Fransa’nın ise çocuk giyimi, oyuncak ve oyunları tercih ettiği belirlendi. Öte yandan e-ticaret ile ilgili yılbaşından bu yana yazılı basına 17 bin 989 haber yansıdığı tespit edildi.