Hadi 12:30 ipucu sorusu cevabı… Hadi ipucu sorusu: Michelangelo’nun Adem’in Yaratılışı tablosu nerede?

Hadi ipucu sorusu bugün sanat içerikli bir konu ediniyor. 26 Şubat 12:30 Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Hadi’de bugün Michelangelo’nun bir tablosu ipucu sorusu oldu. Michelangelo’nun Adem’in Yaratılışı tablosu nerede, hangi yapının tavanında? sorusu ipucu oldu. İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı…

HADİ İPUCU SORUSUNUN YANITI

SORU: Michelangelo’nun Adem’in Yaratılışı tablosu hangi yapının tavanına resmedilmiştir?

YANIT: Sistine Şapeli



SİSTİNE ŞAPELİ

Sistina Şapeli (Latince: Sacellum Sixtinum; İtalyanca: Cappella Sistina) Vatikan’da, Papa’nın resmi ikametgâhı Apostol Sarayı’nda bulunan bir şapeldir. Esasen Cappella Magna olarak bilinen şapel, adını onu 1477 – 1480 yılları arasında restore eden Papa IV. Sixtus’tan aldı. O zamandan bu yana şapel hem dini hem sivil papalık etkinliklerine ev sahipliği yapan bir yer oldu. Günümüzde papalık seçimlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Sistina Şapeli’nin şöhreti büyük oranda iç mekânını süsleyen fresklerden gelmektedir. Bunlar arasında en önemlileri Michelangelo tarafından yapılan Sistina Şapeli tavanı ve Son Hüküm’dür.