Hadi ipucu sorusu neden yayınlanmadı? Hadi 12:30 yarışması neden yok?

Hadi öğlen yarışmasının ipucunu araştıran Hadi oyunu tutkunları için Hadi bir açıklama yayınlandı. Hadi’nin Instagram hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada, teknik iyileştirmeler sebebiyle Hadi 12:30 yarışmasının yapılmayacağı duyuruldu.

HADİ YARIŞMASI NASIL OYNANIYOR?

Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.