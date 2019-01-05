Hadi ipucu sorusu: Ninja Kaplumbağalar’ın isimleri nelerdir? Hadi ipucu 5 Ocak…

90'lı yılların popüler karakterlerinin başında gelen Ninja Kaplumbağalar bugün Hadi ipucu sorusu oldu. Hadi ipucu sorusu için , "Ninja Kaplumbağalar'ın isimleri nelerdir?" diye soruldu. Saat 20.30'da canlı olarak yapılacak 30 bin lira ödüllü Film Gecesi için Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde yer alıyor...

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Merakla beklenen ipucu sorusu özellikle 90’lı yıllara damgasınını vuran Ninja Turtles yani Ninja Kaplumbağalar’dan geldi. Dünyanın en güçlü kamplubağalarını kötülere karşı mücadele verdiği çizgi film ve film ile seyirci karşısına çıkan Ninja Kaplumbağalar Hadi ipucu sorusunu yer aldığı yarışmada ödülü ise 30 bin TL olacak. Hadi ipucu sorusunda “Ninja Kaplumbağalar’ın isimleri nelerdir? ” dedi… İşte hadi ipucu cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU – 5 OCAK FİLM GECESİ

Bu akşam 20.30’daki Hadi Film Gecesi için ipucun, çocukluğumuzun vazgeçilmez kahramanları NinjaKaplumbağalar’dan geliyor! İsimlerini ünlü Rönesans sanatçılarından alan bu ekibin üyelerini tanıyor musun?

HADİ İPUCU CEVABI: LEONARDO, RAFAEL, MIKELANJELO, DONATELLO