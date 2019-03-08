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HADİ İPUCU SORUSU | Saç dibinin doğal renginde bırakıldığı ve uçlara doğru rengin yavaş yavaş açıldığı bir boyama işleminin adı nedir? (8 Mart 2019)

Hadi ipucu belli oldu. 8 Mart günü yayınlanacak yarışma 50 bin liralık büyük ödül dağıtacak. Kadınların kolaylıkla bilebileceği Hadi ipucu sorusu dergilerinde adına sıkça rastlanan ve saçlara uygulanan bir işlemden geliyor. Peki, Saç dibinin doğal renginde bırakıldığı ve uçlara doğru rengin yavaş yavaş açıldığı bir boyama işleminin adı nedir? İşte Hadi ipucu cevabı...

17:25 -
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HADİ İPUCU SORUSU | Saç dibinin doğal renginde bırakıldığı ve uçlara doğru rengin yavaş yavaş açıldığı bir boyama işleminin adı nedir? (8 Mart 2019)

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ünde Hadi kadınların zorlanmadan yanıtını bilebileceği ipucu sorusu yayınlandı. İpucu sorusunun yanıtı genellikle açık renkle yapılan, saç uçlarındaki ışık oyunlarına verilen fransızca bir kelimeden geliyor. Türkçede gölge anlamına gelen bu terim son yıllarda çok popüler bir model olurken genellikle saç diplerinin doğal renginde bırakıldığı ve uçlara doğru rengin yavaş yavaş açıldığı bir boyama işlemidir. Bu terimin ismini biliyor musunuz?

HADİ İPUCU SORUSU 8 MART

Genellikle açık renkle yapılan, saç uçlarındaki ışık oyunlarına verilen Fransızca bir kelimeden bahsediyoruz. Türkçede gölge anlamına gelen bu terim son yıllarda çok popüler bir model olurken genellikle saç diplerinin doğal renginde bırakıldığı ve uçlara doğru rengin yavaş yavaş açıldığı bir boyama işlemidir. Bu terimin ismini hatırladınız mı hadiciler?

Hadi ipucu sorusu yanıtı: Ombre

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