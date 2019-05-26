Hadi ipucu sorusu: Tom Hanks’in “Jenny ve ben köfte ve patates gibiydik” repliği hangi filmine aittir?

Büyük ödüllü hadi bugün 21:00’da! İpucu ise çekimi, müzikleri ve Tom Hanks’in muhteşem oyunculuğu ile sinema tarihinde bir başyapıt sayılan, 1994 yapımı bir film hakkında. “Jenny ve ben köfte ve patates gibiydik” repliği ile hafızalara kazınan bu film hangisidir?

26 MAYIS HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: FORREST GUMP

Forrest Gump, 1986 yılında Winston Groom tarafından aynı adla yayımlanan romandan esinlenerek çekilmiş, 1994 yapımı epik, romantik, komedi-drama dalında bir filmdir. Robert Zemeckis tarafından çekilmiş ve Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise ve Sally Field başrol oyunculuklarını yapmıştır.