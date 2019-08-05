Hadi ipucu sorusu: Türkiye’nin en büyük limanına sahip olan il hangisidir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. 40.000 TL ödüllü Sendromsuz Pazartesi, bugün 20:30’da. Bugünkü ipucu Türkiye’nin güneyinde yer alan bir Akdeniz şehri ile ilgili. Türkiye’nin en büyük limanına sahip olan bu ilin “Akdeniz” ve “Toroslar” gibi ilçeleri bulunmaktadır. Sizce burası hangi ilimiz olabilir?

5 AĞUSTOS HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: MERSİN

Mersin, eski adıyla İçel, Türkiye’nin bir ili ve en kalabalık onuncu şehri. 2016 itibarıyla 1.773.852 nüfusa sahiptir. Merkez ilçeleri Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, diğer ilçeleri ise Anamur, Aydıncik, Bozyazı, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut ilçeleridir.Toplam 13 tane ilçesi bulunmaktadır.