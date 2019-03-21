Hadi ipucu sorusu: Umut Okulu nedir? İşte 21 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı…

Hadi yarışmasında günün ipucu sorusu yayınlandı, Hadi ipucu sorusunda bir gönüllülük projesi soruldu. Hadi yarışmacılarına yarışma sırasında büyük kolaylık sağlayan Hadi ipucu sorusunu haberimizde bulabilirsiniz. İşte 21 Mart tarihli Hadi ipucu sorusunun cevabı…

UMUT OKULU PROJESİ NEDİR? HADİ İPUCU SORUSU

Cevap Umut okulu projesi. İpucumuz 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren bir gönüllülük projesinden geliyor, eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek için “Minik Yüreklere Umut Olmak” sloganıyla çıktıkları yolda ihtiyacı olan köy okullarına kitap, kırtasiye, bot, mont ve oyuncak desteğinde bulunan, Köy okullarında okuyan çocuklara tasarım, bilim, dans ve tiyatro gibi çeşitli dallarında atölyeler düzenleyen İstanbul Teknik Üniversitesi Gönüllülük kulübü adı altında yürütülen bir projedir.