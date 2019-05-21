Hadi ipucu sorusu ve cevabı 21 Mayıs: Toplum Gönüllülerinin etkinliklerle kutladığı haftanın adı nedir?

Hadi ipucu sorusu bugün Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan geldi. 21 Mayıs Salı saat 12.30'da başlayacak Hadi'nin ipucu sorusu “Toplum Gönüllüsü gençlerin tüm Türkiye'de etkinliklerle kutladığı ve 19 Mayıs'ı da kapsayan haftanın adı nedir?” oldu. İşte 21 Mayıs Hadi ipucu sorusunun yanıtı…

21 MAYIS HADİ SORUSU VE CEVABI

Soru: Toplum Gönüllüsü gençlerin tüm Türkiye'de etkinliklerle kutladığı ve 19 Mayıs'ı da kapsayan haftanın adı nedir?

Cevap: Genç Hafta

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ

Toplum Gönüllüsü gençler, Farklılıklara Saygı, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik, Yerel Katılım, Ekip Çalışması, Yaşam Boyu Öğrenme ve Girişimcilik ilkeleri doğrultusunda; gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor.