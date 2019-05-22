Hadi ipucu sorusu ve cevabı 22 Mayıs: ‘Yüzümle Mutluyum Günü’nün tarihini bilen var mı?

Hadi ipucu sorusu bugün Yüzümle Mutluyum Derneği’den geldi. 22 Mayıs Salı saat 12.30’da başlayacak Hadi’nin ipucu sorusu Yüzümle Mutluyum Derneği tarafından farkındalık için belirlenen ‘Yüzümle Mutluyum Günü’ tarihini bilen var mı? oldu. İşte 22 Mayıs Hadi ipucu sorusunun yanıtı…

22 MAYIS HADİ SORUSU VE CEVABI

Soru: Yüz bölgesinde görünür farklılığı olan bireyler için çalışan, alanında ülkemizde faaliyet gösteren ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olan Yüzümle Mutluyum Derneğinin amacı; insanların dış görünüşleriyle değil kişilikleri ve yaptıkları ile kabul edildiği toplumsal bilincin sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Peki dernek tarafından farkındalık için belirlenen ‘Yüzümle Mutluyum Günü’ tarihini bilen var mı?

Cevap: 17-23 Mayıs

YÜZÜMLE MUTLUYUM DERNEĞİ

Yüzümle Mutluyum Derneği, yüz bölgesinde anomalisi ve ya farklılığı olan bireylerin ve ailelerinin her türlü sorunlarının çözülmeye çalışılması, bireyler ve aileler arasında dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanması, toplumda farkındalık yaratılması, her türlü ayrımcılık ve ön yargı ile mücadele edilmesi, insanların dış görünüşleriyle değil oldukları gibi kabul edildiği ve değerlendirildiği toplumsal bilincin sağlanmasına katkıda bulunmak amacı ile 2018 yılında kurulmuştur. Dernek, alanında ailelerin kurduğu ilk ve tek dernektir.