Hadi ipucu sorusu ve cevabı 27 Mayıs: Şahmeran Hamamı nerede?

Hadi ipucu sorusu bugün Şahmeran Hamamı efsanesinden geldi. 27 Mayıs Pazartesi saat 12.30’da başlayacak Hadi’nin ipucu sorusu “Tüm özellikleri ile Türk hamamı kimliğini yansıtan bu yapıda, yılanların şahı olarak bilinen insan başlı, yılan gövdeli efsanevi Şahmeran‘ın öldürüldüğü dile getiriliyor. Peki siz, bu tarihi özelliklere sahip Şahmeran Hamamı nerede biliyor musunuz?” oldu. İşte 27 Mayıs Hadi ipucu sorusunun yanıtı…

27 MAYIS HADİ SORUSU VE CEVABI

Soru: Tüm özellikleri ile Türk hamamı kimliğini yansıtan bu yapıda, yılanların şahı olarak bilinen insan başlı, yılan gövdeli efsanevi Şahmeran‘ın öldürüldüğü dile getiriliyor. Peki siz, bu tarihi özelliklere sahip Şahmeran Hamamı nerede biliyor musunuz?

Cevap: Tarsus/Mersin

ŞAHMERAN EFSANESİ

Efsane çok değişik şekillerde anlatılsa da yerli halkın bildiği ve nesilden nesile aktarılan şekliyle anlatacağız. Şahmeran yer altında yaşayan kralların, kraliçesi olarak bilinen ve belden aşağısı yılan olan güzeller güzeli genç bir kızdır. Yarı insan yarı yılan olan Şahmeran temiz hava almak için yer yüzüne çıkar ve asil bir Kralın oğluna aşık olur. Kralın oğlu da babasına birine aşık olduğunu ve evlenmek istediğini söyler. Kral, oğlunun evlenme isteğini geri çevirmez ve kabul eder.

Genç ve yakışıklı prens, Şahmeranın bir yaratık olduğunu bilmemektedir. Şahmeran ise yeryüzünde kabul edilmeyeceğini ve ona uygun bir hayat olmadığını bilmektedir. Şahmeran, yer yüzüne çıkarken kendi halkına (yılanlara) “Ben yer yüzünde evlenmeye çıkıyorum, eğer yukarıda davulların sesi susarsa bilin ki ben öldüm. O zaman sizde yer yüzüne çıkacak ve tüm insanları öldüreceksiniz.”

Şahmeran yer yüzüne çıktıktan sonra Kral, oğlunun evleneceği kadının bir yaratık olduğunu anlar. Oğlunun bu kızla evlenmesini istemez lakin oğlunu da üzmemek için adamlarına emir vererek Şahmeranı nasıl öldürüyorsanız öldürün. Kralın adamları da harekete geçerek bir oyun kurarlar ve Şahmerana “Bizim burada bir gelenek vardır, evlenmeden önce gelinler hamama götürülür ve biz seni gelin hamamına götüreceğiz.” Günümüzde Şahmeran Hamamı olarak bilinen Roma Hamamına götürülür.

Rivayete göre Şahmeran, hamamın göbek taşında kesilerek öldürülür. Göbek taşı yuvarlak büyükçe bir mermerdir, günümüzde hala göbek taşında ve duvarlarda Şahmeran'a ait kan izleri bulunmaktadır. Kan izleri, hamam gibi sıcak ortamlarda kahverengiye dönüşmesi gerekirken Şahmeranın kanı özel olduğu için kırmızı kalmıştır.