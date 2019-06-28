Hadi ipucu sorusu ve cevabı 28 Haziran: Eski adı “Anaia” olan antik kentin günümüzdeki adı nedir?

Hadi ipucu sorusu yarışmanın sosyal medya hesabından, “Sevgili hadiciler, öğle yarışmasının ipucuna hazır mıyız? O halde sorumuzu Kuşadası'ndan @memetyaldiz soruyor! Kuşadası'nda bulunan ve eski adı “Anaia” olan antik kentin günümüzdeki adı nedir?” şeklinde soruldu. İşte Hadi ipucu sorunun cevabı…

ESKİ ADI “ANAİA” OLAN ANTİK KENTİN ADI NEDİR?

Cevap: Kadıkalesi

KADIKALESİ

Kuşadası'nın sadece 8 km güneyindeki Kadıkalesi, antik ve ortaçağın sahil yerleşimlerinden Anaia'nın limanına hakim, Ege ve dolaysıyla batı Akdeniz ticaretinde önemli bir güzergah olan Samos Boğazı'nı denetleyecek bir konumda, yapay bir tepecik yani bir höyük üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle de Kadıkalesi Höyüğü Pre-Protohistorik, Bizans ve Osmanlı dönemi yapılaşmalarını barındırır.

Kazılar sırasında ele geçen çanak çömlek buluntuları höyükteki ilk yerleşimlerin Son Kalkolitik Çağ'a (M.Ö. 4000–3000) gittiğini göstermektedir. Kadıkalesi'nin en erken yerleşimcileri burasını tatlı suyu, denizden ve sulak alandan kolaylıkla elde edilebilecek besin kaynakları nedeniyle tercih etmiş olmalıdır. 2002 yılında bulunan bronz Hitit heykelciği Anaia'nın İ. Ö. 2. binde Hitit – Myken ilişkileri içinde önemli bir yer olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Anaia'nın İ.Ö.1050 tarihlerinden itibaren başlayan Hellen kolonizasyonuna ilişkin yaşamı Protogeometrik çanak-çömleğin yoğunluğundan anlaşılır. Sondajlardan gelen bu buluntuların yanında, sonraki dönemlere yani Geometrik, Oryantalizan, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma ve hatta Erken Bizans buluntuları, kalenin Geç Ortaçağ yapılaşmalarının duvar dolgusu içinde, höyüğe düzlükteki antik kentten taşınmış topraktan gelen seramik parçaları olarak kendini gösterir.