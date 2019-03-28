Hadi ipucu sorusu ve cevabı 28 Mart 12:30: Bebeği kucakta taşımayı sağlayan aparatın adı nedir?

Hadi’de öğlen ipucu sorusu ve cevabı belirlendi. 28 Mart’ta Hadi ipucu sorusu yarışmanın sosyal medya hesabından, “Henüz yürüyemeyen bebeklerin sorunlarından biri de kucakta taşınmalarıdır. Annelerin işlerini biraz olsun hafifletebilmek için geliştirilen ve ebeveyn gövdesine monte edilebilen bebek taşıma aparatlarından haberiniz var mı? Peki; bebeği rahatça taşımanızı sağlayan bu taşıma ürününe ne isim verildiğini biliyor musunuz?” şeklinde paylaşıldı.İşte cevabı…



HADİ İPUCU SORUS BELLİ OLDU

Soru: Bebeği kucakta taşımayı sağlayan aparatın adı nedir?

Cevap: Kanguru