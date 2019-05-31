Hadi ipucu sorusu ve cevabı 31 Mayıs: LÖSEV, fitre, zekat ve Ramazan kolilerini kimlere gönderiyor?

Hadi ipucu sorusu bugün LÖSEV’den geldi. 31 Mayıs Cuma saat 12.30'da başlayacak Hadi'nin ipucu sorusu “LÖSEV, tüm Türkiye'de 35.000'in üzerinde lösemili çocuğa ve kanser hastasına ücretsiz tedavi, barınma, eğitim ve sosyal desteklerini iletiyor. Ramazan ayı hastaların doğru ve sağlıklı beslenmesi için çok önemli, peki fitre ve zekat bağışlarının yanı sıra, Ramazan kolisi de kabul eden LÖSEV'in bunları kimlere gönderdiğini biliyor musunuz?” oldu. İşte 31 Mayıs Hadi ipucu sorusunun yanıtı…

31 MAYIS HADİ SORUSU VE CEVABI

Soru: “LÖSEV, tüm Türkiye'de 35.000'in üzerinde lösemili çocuğa ve kanser hastasına ücretsiz tedavi, barınma, eğitim ve sosyal desteklerini iletiyor. Ramazan ayı hastaların doğru ve sağlıklı beslenmesi için çok önemli, peki fitre ve zekat bağışlarının yanı sıra, Ramazan kolisi de kabul eden LÖSEV'in bunları kimlere gönderdiğini biliyor musunuz?”

Cevap: Lösemili ve kanserli çocuklara

Ramazan⁠ ⁠⁠Bağışlarınızla, Fitre ve Zekatlarınızla www.losev.org.tr/Ramazan banka bağış ekranlarından ve LÖSEV’i arayarak (03124470660) bağışlarınızı yapabilirsiniz.

Bağışladığınız koli koli lösemili ve kanserli çocuklara ulaştırılmaktadır.