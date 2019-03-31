Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu! Nobel Barış ödülüne de aday olan iklim sorunları için mücadele veren İsveçli aktivist kimdir?

Hadi ipucu sorusu sosyal medya hesabından, “Bugünkü ipucumuz iklim sorunları için mücadele veren İsveçli aktivist hakkında sevgili hadiciler. Henüz 16 yaşında olan ve daha şimdiden dünyayı değiştirmek için büyük planları olan bu isim Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmiş ve Times tarafından “en etkili gençler” arasında olarak belirtilmiştir. Peki siz bu gencin kim olduğunu biliyor musunuz?” şeklinde paylaşıldı. İşte hadi ipucu sorusunun cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU BELLİ OLDU

SORU: Nobel Barış ödülüne de aday olan iklim sorunları için mücadele veren İsveçli aktivist kimdir?

CEVAP: Greta Thunberg

GRETA THUNBERG KİMDİR?

İkilimi değişikliği için eylemini kararlılıkla sürdüren, asperger sendromlu Greta, okul greviyle ilgili “Bunu yapıyorum, çünkü bu konuda başka hiç kimse bir şey yapmıyor. Elimden geleni yapmak benim ahlaki sorumluluğum. Politikacıların iklim değişikliğine odaklanmasını ve bu sorunu gerçek bir kriz olarak ele almasını istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.