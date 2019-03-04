Hadi ipucu sorusu 4 Mart: Yeşilay sigaranın zararlarına dikkat çekmek için ne giydi?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı ve merakla bekleyen Hadi tutkunları ipucu sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Hadi’de bugünün öğlen ipucu sorusu 99. yılını kutlayan Yeşilay’dan geldi. 4 Mart 12:30 hadi ipucu sorusu; Yeşilay, pasif içicilik ve sigaranın zararları konusunda dikkat çekmek için sokaklarda hangi kıyafetle dolaşmıştı? oldu. İşte Yeşilay’ın pasif içicilik ve sigaranın zararları konusuna dikkat çekmek için giydiği kıyafet nedir? sorusunun cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU VE YANITI

SORU: Yeşilay tarafından sigaranın zararlarına dikkat çekmek için metrobüste ve statlarda hangi kıyafetle bu konuya dikkat çekilmeye çalışılmıştır?

YANIT: Astronot kıyafeti

YEŞİLAY PASİF İÇİCİLİĞE ASTRONOTLA DİKKAT ÇEKTİ

Yeşilayın, “Dünya Sigarayı Bırakma Günü” kapsamında Şehir Hatlarının desteğiyle gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında, Kadıköy-Eminönü İskelesi önünde stant kuruldu. Sigaranın insan sağlığına verdiği zararlarla ilgili vatandaşlara bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtıldı.

Üzerinde “Sigara havanızı bozmasın” ve “Sigarayı bırakın hayatınız değişsin” yazılı broşür taşıyan, astronot kıyafeti giyen kişi de vapurda ve iskele önünde insanlar arasında dolaşarak, pasif içiciliğe ve sigaranın zararlarına dikkat çekti.

YEŞİLAY’IN TARİHİ

Yeşilay, Birinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında işgal güçlerinin toplumumuzda alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaştırmasını ve işgale karşı mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek amacıyla dönemin Şeyhülislam'ı İbrahim Haydarizade'nin himayesinde, Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından Sultan Vahdeddin'in izniyle 5 Mart 1920'de İstanbul'da “Hilal-i Ahdar” adıyla kurulmuştur. Yeşilay'ın kurulduğu 1 – 7 Mart tarihleri ülkemizde Yeşilay haftası olarak kutlanmaktadır.

“Hilal-i Ahdar” ismi daha sonra “Yeşil Hilal” ve “Yeşilay” olarak değiştirilmiş, 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü'nün Başbakanlığında, Bakanlar Kurulu kararıyla Yeşilay'a “kamuya yararlı dernek statüsü” verilmiştir.

Kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay'ın da tüzüğünde çalışma alanları çeşitlenmiş, alkolden sonra sigara, uyuşturucu madde, kumar ve yakın tarihte teknoloji bağımlılığı Yeşilay'ın mücadele alanına dahil olmuştur.