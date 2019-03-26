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Hadi ipucu yayınlandı! 26 Mart Hadi ipucu sorusu: Umut Okulu projesi nedir?

Hadi yarışmacılarına yarışma sırasında büyük kolaylık sağlayan Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hadi yarışmasında günün ipucu sorusu yayınlandı, Hadi ipucu sorusunda bir gönüllülük projesi soruldu. İşte Hadi ipucu sorusu yayınlandı ve Hadi oyuncularının merakla bekledikleri sorunun cevabı belli oldu. İşte detaylar...

11:00 -
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Hadi ipucu yayınlandı! 26 Mart Hadi ipucu sorusu: Umut Okulu projesi nedir?

Hadi ipucunda bugün faydalı bir gönüllülük projesi soruldu. Umut Okulu projesinin detayları ve Hadi’de günün ipucu haberimizde. İşte faydalı bir konuda hizmet veren projenin detayları ve 26 Mart tarihli Hadi ipucu sorusunun cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU 26 MART: UMUT OKULU PROJESİ NEDİR?

Cevap Umut okulu projesi. İpucumuz 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren bir gönüllülük projesinden geliyor, eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek için “Minik Yüreklere Umut Olmak” sloganıyla çıktıkları yolda ihtiyacı olan köy okullarına kitap, kırtasiye, bot, mont ve oyuncak desteğinde bulunan, Köy okullarında okuyan çocuklara tasarım, bilim, dans ve tiyatro gibi çeşitli dallarında atölyeler düzenleyen İstanbul Teknik Üniversitesi Gönüllülük kulübü adı altında yürütülen bir projedir.

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