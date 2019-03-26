Hadi ipucu yayınlandı! 26 Mart Hadi ipucu sorusu: Umut Okulu projesi nedir?

Hadi ipucunda bugün faydalı bir gönüllülük projesi soruldu. Umut Okulu projesinin detayları ve Hadi’de günün ipucu haberimizde. İşte faydalı bir konuda hizmet veren projenin detayları ve 26 Mart tarihli Hadi ipucu sorusunun cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU 26 MART: UMUT OKULU PROJESİ NEDİR?

Cevap Umut okulu projesi. İpucumuz 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren bir gönüllülük projesinden geliyor, eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek için “Minik Yüreklere Umut Olmak” sloganıyla çıktıkları yolda ihtiyacı olan köy okullarına kitap, kırtasiye, bot, mont ve oyuncak desteğinde bulunan, Köy okullarında okuyan çocuklara tasarım, bilim, dans ve tiyatro gibi çeşitli dallarında atölyeler düzenleyen İstanbul Teknik Üniversitesi Gönüllülük kulübü adı altında yürütülen bir projedir.