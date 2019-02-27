Bir Demet Tiyatro’daki Zabıta İrfan kimdir? 27 Şubat 12:30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı…

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ZABITA İRFAN KİMDİR?

Bir Demet Tiyatro’da Zabıta İrfan karakterini Engin Günaydın oynadı. Engin Günaydın (d. 29 Ocak 1972, Erbaa, Tokat) Türk komedyen, sinema ve tiyatro oyuncusu. Bir Demet Tiyatro ile televizyon hayatına başlayan, Aşkım Aşkım ve Zaga’da daha geniş kitlelere kendini tanıtan Günaydın 2004 yılında Burhan Altıntop rolü ile Avrupa Yakası’nda patlama yaşar. Engin Günaydın, Garanti Bankası reklamında da oynadı. Engin Günaydın 2008 yılında Türk Ekonomi Bankası’nın reklam yüzü oldu, 2009’da da yeni reklamlarında oynadı.