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Bir Demet Tiyatro’daki Zabıta İrfan kimdir? 27 Şubat 12:30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı…

Hadi yarışmasında günün öğlen seansının ipucu sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu bugün tiyatroyla ilgili geldi. "1995 yılında başlayıp 2002 yılına kadar süren ve müdavimlik yaratan oyun; Bir Demet Tiyatro'ya kimler ne kadar hakim? " ipucuyla verilen sorunun cevabı haberimizde...

10:23 -
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Bir Demet Tiyatro’daki Zabıta İrfan kimdir? 27 Şubat 12:30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı…

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hadi’de günün ipucunun yayınlanmasıyla beraber ipucu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Hadi ipucu sorusunun cevabını bekleyenler için Hadi ipucu sorusu haberimizde. İşte detaylar…

ZABITA İRFAN KİMDİR?

Bir Demet Tiyatro’da Zabıta İrfan karakterini Engin Günaydın oynadı. Engin Günaydın (d. 29 Ocak 1972, Erbaa, Tokat) Türk komedyen, sinema ve tiyatro oyuncusu. Bir Demet Tiyatro ile televizyon hayatına başlayan, Aşkım Aşkım ve Zaga’da daha geniş kitlelere kendini tanıtan Günaydın 2004 yılında Burhan Altıntop rolü ile Avrupa Yakası’nda patlama yaşar. Engin Günaydın, Garanti Bankası reklamında da oynadı. Engin Günaydın 2008 yılında Türk Ekonomi Bankası’nın reklam yüzü oldu, 2009’da da yeni reklamlarında oynadı.

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Son güncelleme: android-time 12:16 27.02.2019
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