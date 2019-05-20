Hadi ipucu: Yunancada atom sözcüğü ne anlama geliyor? 20 Mayıs 2019 sorusu…

Hergün kullanıcılarına ödüller kazanma imkanı sunan Hadi’de günün ipucu sorusu geldi. Atom kelimesi ile ilgili yayınlanan soruda sizce Yunancada bu kelime ne anlama geliyor diye soruldu. İşte Hadi ipucu sorusu ve cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU 20 MAYIS

Kimya veya fizikte atom, bir kimyasal elementin özelliklerini koruyan en küçük parçacığıdır. Bugünkü ipucu ile atom kelimesinin kökeni ile ilgili geldi. Atom sözcüğü Yunanca atomus kelimesinden türemiştir. Peki Yunancada bu kelime ne anlama geliyor?

Cevap: Birlikte, bölünmez.

ATOM NEDİR?

Madde denilen varlığın en küçük parçası olan ve aynı zamanda temel yapı taşına atom adı verilir. Madde boşlukta yer tutan ve bir ağırlığı olan herhangi bir varlığa denir. Tüm maddeleri oluşturan 105 adet farklı element olduğu bilinmektedir.

Bilinen bu elementlerin her birini oluşturan en küçük yapı taşlarına atom diyoruz. Örneğin; bir hidrojen ve bir demir birer elementtir. Çünkü bu iki elementte de çeşitli atomlar vardır. Çeşitli atomların bir araya gelmesindense bileşik denen maddeler oluşur.

Örneğin; su bir element değildir, bileşiktir. Su, ateş, toprak gibi çevremizde sıkça gördüğümüz maddelerin hepsi atomların bir araya gelmesi ile oluşmuştur.