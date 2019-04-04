Hafif ticari araç takla attı: 1 çocuk öldü, 2’si çocuk 6 yaralı

Kaza, Eleşkirt-Ağrı karayolunda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Nimet Çetrez (60) idaresindeki 04 AT 709 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen bir sebeple yoldan refüje çıktı. Sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç refüjde takla attı.

Kazada araçta bulunan sürücü Nimet Çetrez, eşi Ayşe Çetrez (59), Metin (34), Hülya (32), Muhammet Sait (5), Ayşenur (3) ve Zeynep Çetrez (1) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla önce Eleşkirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muhammet Sait Çetrez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Metin Çetrez ise Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA