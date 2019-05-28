Hafif ticari araç tarlaya uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Tokat – Sivas karayolu üzerinde İhsaniye köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat’tan Sivas yönüne giden İdris Aslantürk’ün (48) kullandığı 46 ABK 619 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, yolun solunda bulunan tarlaya uçarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisindeki Meral Aslantürk (46) olay yerinde, Mert Tuana Şeker (8) ise yaralı olarak kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan sürücü İdris Aslantürk ile Kadir Küsmüş (33) ve Yasemin Küsmüş (21) ise Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)