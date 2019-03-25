Hafta ortasına dikkat! Güneşe aldanmayın… | Meteoroloji’den son dakika hava durumu tahminleri

Mart ayının sonlarına yaklaşırken bahar havası kendini birçok noktada hissettiriyor. Güneşli hafta sonunun ardından hafta ortasında yağışlı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Yarın yükseliş yaşayacak sıcaklıkların çarşambadan itibaren düşmesi bekleniyor. Düşen sıcaklıklara birçok noktada yağmur da eklenecek. Doğu bölgelerimizin yüksek kesimlerinde ise kar bekleniyor. İşte Meteoroloji’den son dakika tahminleri…

HAFTA ORTASINA DİKKAT

Yarın İstanbul’da 16 dereceye çıkacak sıcaklıklar perşembe günü 9 derece dolaylarında seyredecek. Sıcaklık düşüşlerine yağışlı ve bulutlu hava da eşlik edecek. Yurdun birçok noktasında hafta ortasında yağış bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Ağrı, Muş, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Iğdır, Ş.Urfa ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.