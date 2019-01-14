Hafta ortasına kadar hava durumuna dikkat! Meteoroloji’den son dakika uyarıları!

Bir süreliğine ara veren soğuklar ve kar bugünden itibaren geri dönüyor. Son dakika verilerine göre bugün düşmeye başlayacak hava sıcaklıklarıyla beraber yarın İstanbul ve Ankara'da kar ihtimali görülüyor. Yurdun birçok noktasını etkileyecek yağışlar konusunda Meteoroloji uyarıyor. İşte havaya dair son tahminler...

Hafta sonu bir süreliğine yükselen hava sıcaklıkları, son dakika verilerine göre bugünden itibaren düşüşe geçiyor ve Türkiye birkaç günlük soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Salı günü iç ve yüksek kesimlerde kar, kıyı kesimlerde ise sağanak yağmur ve karla karışık yağmur olarak etkileyecek yağışlar, çarşamba günü birçok noktada kara dönüşecek.

KAR KISA SÜRELİĞİNE ETKİLİ OLACAK

Karlı hava dalgası yarın yurda giriş yapacak ve birkaç günlüğüne etkisini sürdürecek. Son dakika hava durumu tahminlerine göre çarşamba gününün gece saatlerinden itibaren yağışlar yurdu terk etmeye başlayacak.

BUGÜN YEREL SAĞANAKLARA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Amasya ile Ankara’nın kuzey ve doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Antalya’nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinde İzmir’in güneyi, Aydın kıyıları, Muğla, Adana’nın doğusu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.