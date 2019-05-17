Hafta sonu hava durumuna dikkat! | Meteoroloji’den hava durumu tahminleri…

Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen birçok kişi hava durumuna dair detayları merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAFTA SONUNA DİKKAT!

Hafta sonu yurdun özellikle batı ve kuzey bölümlerinde etkili olacak sağanak yağışlar pazar etki alanını daraltsada etkili olmaya devam edecek. Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu şu şekilde;