Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’den son dakika hava durumu tahminleri…

Sağanak yağışların Cuma günü (12 Temmuz 2019) Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Cumartesi günü (13 Temmuz 2019) ise Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde etkili olduktan sonra yurdumuzu terk etmesi bekleniyor. Pazar günü yurdun büyük bir bölümünde güneşli bir hava hakim olacak.

HAVA SICAKLIKLARI HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞECEK

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, batı bölgelerimizde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 11 Temmuz Perşembe günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (5 – 9 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Perşembe günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de önceleri güney ve batı zamanla kuzey ve batı yönlerden, Cuma günü ise Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu bölgesinin güneyinde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50 – 80 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 26

İstanbul: Parçalı bulutlu 26

İzmir: Az bulutlu 29

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri ile öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Bursa: Parçalı bulutlu 25

Antalya: Az bulutlu 36

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 26

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN

DOĞU ANADOLU’YA SAĞANAK UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Erzurum ile Ağrı’nın güney, güneybatı kesimlerinde kuvvetlice (40-60 km/s) esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Erzurum ve Kars’ta 11, Ağrı’da 15, Ardahan’da 10, Erzincan’da 17, Iğdır’da 20 ve Tunceli’de 14 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan, Tunceli ve Ağrı'da 30, Erzurum’da 27, Kars’ta 28, Ardahan’da 22 derece olması öngörülüyor.