Haftanın en güzel resimli Cuma mesajları: Cumanız mübarek olsun!

Müminler her hafta en güzel Cuma mesajını seçip sevdiklerine göndermek istiyor. Milyonlarca Müslüman her Cuma günü cemaatle namazını kılıyor, bugün edilen dualar ve tövbeler kabul ediliyor. İslam dininde özel bir yeri olan Cuma diğer günlere göre daha hayırlıdır. Siz de haftanın en anlamlı Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Cuma mesajları için herkes araştırmalarına başladı. Bu özel günde sevdiklerinizi mutlu etmek ve onlara güzel dileklerinizi, dualarınızı iletmek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da uzun, kısa, anlamlı ve resimli Cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte haftanın en güzel Cuma mesajları…

HAFTANIN EN GÜZEL VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar.

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

Rabbim daima ‘Hafız' ismiyle seni korusun. ‘Vedud' ismiyle seni sevsin. ‘Samed' isimiyle kimseye muhtaç etmesin. ‘Rafi' ismiyle daima seni yüceltsin. ‘Alim' ismiyle ilmini arttırsın. ‘Baki' ismiyle sana sonsuza dek firdevs cennetinde yaşamayı nasip etsin. ‘Allah' ismiyle bütün dualarını kabul etsin. Cumamız Mübarek olsun.

Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul Cumamız mübarek olsun.

Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar.

Allahım Sen benim Rabbimsin; Senden başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın; ben senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediklerimin (kötülüklerin) şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlarımıda ikrar ederim. Beni affet. Zira günahları bağışlayan ancak Sensin. Cumamız kutlu olsun. Hayırlı Nurlu Cumalar…

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar…

Ey Rabbimiz bugün de sana kuI oIarak eI açıyoruz. Bugün bütün şerIeri bizIerden uzak eyIe. Sürpriz beIaIardan bizIeri koru. MutIuIukIarı, huzurIarı ve güzeIIikIeri hayırIı bir şekiIde ver. Ve bizi bugün sevdikIerimizden ayrı koyma. DuaIarınızı bekIer, hayırIı Cumalar dilerim.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar…

Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.

Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar.

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol oIlun! Hayırlı Cumalar…

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar.

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu Cumalar dilerim.