Haftasonu Metrobüs seferleri arttırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 30 Ağustos'tan başlamak üzere Cuma – Cumartesi günleri, 6 metro ve 24 otobüs hattında gece ulaşımının başlayacağını duyurmuş ve başladığı günden itibaren gece seferleri yoğun ilgi görmüştü.

İETT de bu kapsamda metrobüs hattında araç ve sefer sayısını arttırdı. Cuma ve Cumartesi gecesi yoğunluk yaşanan 00.00-03.00 saatleri arasında, Cuma gecesi için mevcut 30 araca 8 araç ilave edilerek toplam 38 araçla; Cumartesi gecesi ise 35 araca 15 araç ilave edilerek toplam 50 araçla hizmet verilecek. Böylece metrobüs seferleri yüzde 27 oranında arttırılmış oldu.