Hak yerini buldu ve o tablo tekrar yerine asıldı | Son dakika haberleri

31 Mart seçimlerinde İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde makam odasında asılı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu güzel tablosunu yeni başkanlık makamına asmıştı. Tabloda, Atatürk depremzede bir vatandaş ile ilgilenirken resmediliyordu. 6 Mayıs’ta seçimlerin iptal edilmesinin ardından İBB Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından Atatürk tablosu tartışmalı şekilde kaldırılmıştı.

İmamoğlu mazbatası elinden alındıktan sonra başkanlık makamında indirilen o ilk tabloyu Beylikdüzü Belediyesi’ne hediye etmişti.

İmamoğlu “Tablo kalsın. Ben oraya tekrar geri döneceğimi biliyorum. İkincisi, ben onu hediye etmekten onur duyarım da dedim. Ama ısrarla bizim arkadaşlarımıza geri verdiler” demişti.

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İmamoğlu’nun 23 Haziran’da ikinci kez açık ara farkla kazandığı seçimin ardından sosyal medyada binlerce kişi “O tablo yeniden asılacak” paylaşımında bulunmuştu. Ve hak yerini buldu, o tablo yerine asıldı.