Hakaret yok sakinlik var

İstanbul'un mazbatası elinden alınan seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz çıkarmasını gölgelemek için abartılan VIP gerginliğinin yeni görünteleri yayınlandı. Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşanan olayla ilgili kaydı, Halk Tv'de ana haber bültenini sunan İrfan Değirmenci, sosyal medya hesabından paylaştı. Kayıtta, Ekrem İmamoğlu'nun iktidar yanlısı medyanın iddia ettiği gibi Ordu Valisi Settar Yılmaz'a yönelik hakeret içiren bir sözü duyulmuyor.

TORUN'A ÇAĞRI YAPIYOR

Buna karşılık, VIP'te görevli olan ve İmamoğlu ile beraberindekilere kapıları kapatan görevlilerle CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un tartıştığı görülüyor. İmamoğlu ise oldukça sinirli olduğu gözlenen ve valiyle ilgili ağır ifadeler kullanan Torun'u sakinleştirmeye çalışıyor. Bu esnada Torun'a, “Vali Bey'e hiç kılçık taktırmanın anlamı yok. Biz gidelim. Vatandaş gibi gidelim. Gel şuradan, kurban olayım. Bak vallahi” dediği duyuluyor. İmamoğlu'nun bu çabası sonuç veriyor ve heyet havalimanındaki normal yolcu girişinde çıkış yapmak için VIP'ten ayrılıyor.

Sosyal medyadaki o video montaj çıktı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine iki hafta kala Ordu'da yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturdu. İmamoğlu'nun VIP'e alınmadığı anlara ilişkin sosyal medyada bir video paylaşıldı. Videoda, Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne hakaret ettiği öne sürülüyordu. Ancak o videonun montaj olduğu anlaşıldı. İmamoğlu'nun “Vali'ye gitti deyin, aynen Vali'ye İmamoğlu gitti deyin” şeklindeki sözleri altyazı montajıyla “valiye it dedi” ifadeleriyle servis edildi.

Peki, bu provokasyonu kim yaptı? Odatv'nin haberine göre; bu montaj videoyu yayan hesabın “Yekvücut” isimli hesap olduğu ortaya çıktı. Peki, bu trol hesabı kim yönetiyor? Provokasyonun adresi olan hesapta, “Yekvücut bir Bosphorus Global projesidir” ifadesi dikkat çekiyor. Bosphorus Global ise ‘Pelikancılar' denilen ve seçim boyunca yalan haberlerle ülkeyi karıştırarak provokasyon ortamı yaratmaya çalışan grubun merkezi.

İmamoğlu Vali'ye ‘Bey' diyor

VIP gerginliğiyle ilgili ortaya çıkan yeni görüntüler iktidar yanlısı yazarları böldü. Sosyal medya yorumlarıyla tanınan Ömer Turan, Ekrem İmamoğlu'nun Vali Seddat Yavuz'a hakaret etmediğini yazdı. Turan, twitter hesabından, o anlara ilişkin videoyu paylaşarak, “İmamoğlu, VİP'e alınmayınca ortalığı ayağa kaldırdı diyenler bu videoyu seyretsin. Adam ortalığı ayağa kaldırmak bir yana daha sakinleştiriyor. Valiye ‘it' değil, ‘Bey' diyor. Vali Beye kılçık attırmayalım, yani gıcık etmeyelim diyor. Vatandaş gibi gidelim diyor” yorumunu yaptı. Ömer Turan, elinde İmamoğlu'nun hakaret ettiğini gösteren kayıt olduğunu iddia edenleri de, bunu yayınlamaya çağırdı.

ELLERİNİ KALDIRIP HEYETİ VIP'TEN ÇIKARIYOR

OR-Gİ Havalimanı'ndaki gerginlik ile ilgili 3 dakika 49 saniyelik video, Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin VIP salonuna girişiyle başlıyor. Kaydın büyük bölümünde CHP'li Torun, havalimanında görevli polislerle tartışıyor. İmamoğlu ise zaman zaman sesini yükselten Torun'u, üstteki gibi ellerini kaldırarak sakinleştirip, beraberindekilerle birlikte VIP'ten ayrılmalarını sağlıyor.