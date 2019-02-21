‘Hâkim Didem Yasası’ geri geldi

Hakim adayı Didem Yaylalı’nın intiharı sonrası yasal değişiklik yapılarak düzenlenen, ancak 15 Temmuz’dan sonra kaldırılan hakim adaylarına 2. sınav hakkı yeniden yasaya eklendi. TBMM’de dün gece ele alınan Ceza Muhakemesi kanun teklifi görüşülürken AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve arkadaşlarının önergesi ile ”Didem maddesi” yeniden yasaya konuldu.

Didem Yaylalı, 2013 yılının Ağustos ayında Fethiye'de bir otel odasında intihar etmişti. Dönemin FETÖ'cü 4 HSYK üyesi, ‘'Tayt giydiği ve yaşantısını uygun görmediği” Didem'i sınavda başarısız bularak mesleğe kabul etmedi. 2. sınav hakkı da olmayan ve bunalıma giren 26 yaşındaki Yaylalı da, yüksek dozda ilaç alarak hayatına son verdi. Bu acı olay üzerine yasal değişiklik yapılarak, staj sonrası mesleğe kabul edilmeyen hakim adaylarına, 2. sınav hakkı tanındı.

KANUN İPTAL OLDU

Ancak 15 Temmuz sonrası Adalet Akademisi kanunu iptal edilince, 2. sınav hakkı da ortadan kalktı. TBMM’de ele alınan CMK yasasında değişiklik teklifi görüşülürken AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve arkadaşlarının önergesi ile ”Didem maddesi” yeniden yasaya eklendi. 2. sınav hakkı Didem’in intiharı sonrası Adalet Akademisi yasasına konulmuş, ancak 15 Temmuz sonrası çıkarılan KHK ile Akademi kapatılıp kanunu da iptal edilince, boşluk doğmuştu.

Yeniden getirilen düzenleme TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’nün girişimi ile yasaya eklendi. Köylü bu hakkın kaldırılmasını eleştirmiş ve ”Daha önce kişiye 2'nci bir sınav hakkı tanınıyordu. Bir genç kız, hakimlik stajı bittikten sonra sınavı kazanamadığı gerekçesiyle intihar etti. Buna benzer şeyler olmasın, bir sıkıntısı, derdi olmuştur belki diye, 2'nci sınav hakkı tanıdık. Şimdi bunun kaldırılma gerekçesi nedir ? Staj bitti ama başaramadı. Bir sınav hakkı daha tanınmasında fayda var. Vahim bir olaydan sonra koyduk biz bunu. Üniversitede bile sınıfı geçemezse 2'nci, 3'üncü sınav hakkı var. Burada da bir sınav hakkı daha olsun” demişti.