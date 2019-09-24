Hakim cübbesi giyen ‘Tiktok’çu için savcılık açıklama yaptı

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLIK GETİRDİ

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Hakim cübbesi giyen bir şahsın mahkeme salonunda çektiği görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı belirtilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine gerek duyulduğu” kaydedildi.

‘ADLİYE PERSONELİMİZ DEĞİL’

Görüntülerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, “Görüntülerde yer alan şahıs, yargı mensubu veya adliye personelimiz değildir. Söz konusu kişinin daha önce adliyemizde staj yapmış Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili idari yönden inceleme başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.