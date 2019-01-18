Hakim sordu Necati Doğru tek tek anlattı

Sözcü'ye yönelik hazırlanan iddianamedeki 'Naylon darbe' başlıklı yazısını savunan Necati Doğru "Bu başlıkla yazının okunmasını sağlıyorum. “Naylon darbe” demek “başarısız bir darbe”, “teneke bir darbe” anlamına gelir. Naylon demek “teneke, boş” demek. Darbeciyi öven bir yazı değil. Okudum size, bütününe bakın." dedi.

Necati Doğru’nun savunmasının ardından Mahkeme Başkanı “Naylon Darbe” yazısına ilişkin sorular yöneltti. Mahkeme Başkanı, Doğru’ya “15 Temmuz’da neredeydiniz?” diye sordu.

İşte Mahkeme Başkanı’nın soruları ve Necati Doğru’nun cevapları…

Başkan:15 Temmuz'da nerdeydiniz?

Necati Doğru: İstanbul'daydım.

Başkan: 15 Temmuz saat 22:36 Başbakan televizyona bağlandı. Cumhurbaşkanı da 23.47'de CNN Türk'e bağlandı. Siz olayın rengini biliyorsunuz az çok. Neden “naylon darbe” başlığı attınız. Yazıyı neden geri çekmeyi düşünmediniz?

Necati Doğru: Naylon darbe az önce söylediğim gibi görünen ve görünmeyenler konusu. Gazeteci başlığı dikkat çekmek ve yazıyı okutmak için atar. İnsanlar önce başlığa bakar, daha sonra okur.

Başkan: Başlığı neye göre seçtiniz?

Necati Doğru: Bu başlıkla yazının okunmasını sağlıyorum. “Naylon darbe” demek “başarısız bir darbe”, “teneke bir darbe” anlamına gelir. Naylon demek “teneke, boş” demek. Darbeciyi öven bir yazı değil. Okudum size, bütününe bakın.

Başkan: Peki diğer soruya ne diyeceksiniz?

Necati Doğru: Çekeceğim bir durum yok. Soru cümleleri var. Ben CNN'i izlemiyorum. Onu duymamış olabilirim. O cümleleri çıkarın deme imkanım var. Duysam bile çıkarmayabilirdim. Soru sormak riskli bir iştir. Olaya hakim olmadığım için soru cümleler sordum. Orada hüküm yok, soru cümleleri var.

Avukat Celal Ülgen: Naylon darbe koymanızdaki sebep ne? Darbecileri “naylon darbeci” olarak mı tanımlıyorsunuz?

Necati Doğru: Naylon darbeciler bir tek yerde geçmiyor 3-4 yerde geçiyor. Niye ticaret adamları, mevki sahibi olmak isteyenler FETÖ'cü olur. Bunu bilerek “naylon darbe” yaparak halkı birbirine düşürmek için belki bilerek yaptılar belki. Yazıları okuyarak himmet mi topladılar? Yargının içine sızmayı mı kolaylaştırdılar. Holding mi açtılar? Diyanete, Genelkurmay'a mı sızdılar. Benim yazım bunlara nasıl yardımcı oldu?

Naylon darbeyi gerçekleşmeyen darbe anlamında kullandım. Ben Adana'da büyüdüm. Yerini bulmayan anlamında kullanılır. Olanların darbe olduğu ortada. 249 kişi ölmüş, Türk halkının düşmanla savaşsın diye kendilerine verdiği uçakla meclisi bombaladılar. Bunun adı darbedir.