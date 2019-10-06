Hakkari Belediyesi gelir-gider tablosunu binasına astı

Hakkari Belediye Eşbaşkanı Cihan Karaman, 2019 yılı Eylül ayı gelir-gider tablosunu belediye binasına astı.

Binaya asılan tabloda, “Ağustos ayından Eylül ayına devreden para 41 bin 644 TL, İller Bankası'ndan gelen hissemiz 4 milyon 61 bin 774 TL, Belediye gelirleri 1 milyon 284 bin 313 TL olmak üzere toplamda 5 milyon 367 bin 732 TL elde edilmiştir. İller Bankası kredi kesintileri, personel giderleri ve piyasa ödemeleri 5 milyon 275 bin 262 TL düşürüldüğünde Eylül ayından Ekim ayına devreden paranın 92 bin 469 TL olduğu belirlenmiştir” denildi.

“ŞEFFAF BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA…”

Belediyenin Twitter hesabında yapılan açıklamada, ”Şeffaf Belediyecilik anlayışıyla belediyemizin her ay hisse, gelir-gider bilgilerini siz değerli halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

