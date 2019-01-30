Hakkari- Çukurca yoluna kaya parçaları düştü

Hakkari’de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Hakkari- Çukurca yolunun 20’nci kilometresine, yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Yol, kaya parçaları yüzünden yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, İl Özel İdaresi’nin iş makineleriyle 5 saatlik çalışma sonucu yolu tek şeritten ulaşıma açtı. Yolun açılmasıyla saatlerce bekleyen sürücüler de kent merkezi ve Çukurca yönüne hareket etti.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)