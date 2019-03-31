Hakkari seçim sonuçlarına göre kim önde? 31 Mart Hakkari seçim sonuçları belli oluyor…

31 Mart Hakkari seçim sonuçları sayım işlemlerinin sona ermesiyle belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Hakkari Merkez Belediye Başkanı kim oldu sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte resmi olmayan sonuçlara göre ilk oy oranları…
|Hakkari İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Cihan Karaman
|HDP
|3.149
|% 53,97
|Cüneyt Epcim
|AK Parti
|1.565
|% 26,82
|Diğer
|922
|% 15,80
|CHP
|98
|% 1,68
|İyi Parti
|60
|% 1,03
|METİN TEKİN
|18
|% 0,31
|Saadet Partisi
|16
|% 0,27
|DSP
|5
|% 0,09
|BTP
|2
|% 0,03
|TKP
|0
|% 0,00
|Hakkari İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|HDP
|4.508
|%54,03
|AK Parti
|3.101
|%37,17
|CHP
|348
|%4,17
|Diğer
|152
|%1,82
|CİNDİ ÇİFTÇİ
|107
|%1,28
|İyi Parti
|42
|%0,50
|MAHMUT İNAN
|38
|%0,46
|Saadet Partisi
|25
|%0,30
|Vatan Partisi
|9
|%0,11
|BTP
|9
|%0,11
|BBP
|3
|%0,04
|SELÇUK TUNÇ
|1
|%0,01
2014 yılında yapılan seçim sonuçlarına göre Hakkari’de en fazla oyu yüzde 73,26 ile BDP aldı, AKP yüzde 20,92 ile ikinci, MHP yüzde 2,58 ile üçüncü parti oldu.
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