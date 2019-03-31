Hakkari seçim sonuçlarına göre kim önde? 31 Mart Hakkari seçim sonuçları belli oluyor…

31 Mart Hakkari seçim sonuçları sayım işlemlerinin sona ermesiyle belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Hakkari Merkez Belediye Başkanı kim oldu sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte resmi olmayan sonuçlara göre ilk oy oranları…

Hakkari İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 4.508 %54,03 3.101 %37,17 348 %4,17 152 %1,82 107 %1,28 42 %0,50 38 %0,46 25 %0,30 9 %0,11 9 %0,11 3 %0,04 1 %0,01

2014 HAKKARİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yılında yapılan seçim sonuçlarına göre Hakkari’de en fazla oyu yüzde 73,26 ile BDP aldı, AKP yüzde 20,92 ile ikinci, MHP yüzde 2,58 ile üçüncü parti oldu.