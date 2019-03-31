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Hakkari seçim sonuçlarına göre kim önde? 31 Mart Hakkari seçim sonuçları belli oluyor…

Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Hakkari'nin 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlere göre yeni il ve ilçe belediye başkanları belli oldu.

18:13 -
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Hakkari seçim sonuçlarına göre kim önde? 31 Mart Hakkari seçim sonuçları belli oluyor…

31 Mart Hakkari seçim sonuçları sayım işlemlerinin sona ermesiyle belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Hakkari Merkez Belediye Başkanı kim oldu sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte resmi olmayan sonuçlara göre ilk oy oranları…

Hakkari İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Cihan Karaman HDP HDP 3.149 % 53,97
Cüneyt Epcim AK Parti AK Parti 1.565 % 26,82
Diğer Diğer 922 % 15,80
CHP CHP 98 % 1,68
İyi Parti İyi Parti 60 % 1,03
METİN TEKİN METİN TEKİN 18 % 0,31
Saadet Partisi Saadet Partisi 16 % 0,27
DSP DSP 5 % 0,09
BTP BTP 2 % 0,03
TKP TKP 0 % 0,00
Hakkari İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
HDP HDP 4.508%54,03
AK Parti AK Parti 3.101%37,17
CHP CHP 348%4,17
Diğer Diğer 152%1,82
CİNDİ ÇİFTÇİ CİNDİ ÇİFTÇİ 107%1,28
İyi Parti İyi Parti 42%0,50
MAHMUT İNAN MAHMUT İNAN 38%0,46
Saadet Partisi Saadet Partisi 25%0,30
Vatan Partisi Vatan Partisi 9%0,11
BTP BTP 9%0,11
BBP BBP 3%0,04
SELÇUK TUNÇ SELÇUK TUNÇ 1%0,01

2014 HAKKARİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yılında yapılan seçim sonuçlarına göre Hakkari’de en fazla oyu yüzde 73,26 ile BDP aldı, AKP yüzde 20,92 ile ikinci, MHP yüzde 2,58 ile üçüncü parti oldu.

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