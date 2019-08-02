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Hakkari Valiliğinden Vedat Ekinci açıklaması: Grup ‘dur’ ihtarına uymadı

Türkiye'nin Irak sınırında dün yaşanan ve 14 yaşındaki Vedat Ekinci'nin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili Hakkari Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Derecik ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak sınırımıza doğru Kuzey Irak tarafından ilerleyen şahıslara angajman kuralları gereği uyarı ateşi yapılmıştır. Bölgenin engebeli ve kayalık olması sebebiyle seken mermi çekirdeği bir vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Yaralı vatandaşımız müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" denildi. 

12:51 -
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Hakkari Valiliğinden Vedat Ekinci açıklaması: Grup ‘dur’ ihtarına uymadı

Valilikten yapılan açıklamada, sınır birliklerince dün Irak’ın kuzeyinden Türkiye sınırlarına yasa dışı yollarla girmeye çalışan kişiler tespit edildiği belirtildi.  Açıklamada şu ifadelere yer verildi:  “1 Ağustos günü kuzey Irak sınırından ilimiz Derecik ilçesi sınırına 2 kilometre mesafede sınırlarımız dışında ülkemiz sınırına terör örgütü tarafından yoğun olarak kullanılan bölgeye kaçak yollarla girmeye çalışan şahıslara sınır birliklerimiz tarafından dur ihtarında bulunulmuştur. Ancak dur ihtarına uymayarak sınırımıza doğru kuzey Irak tarafından ilerleyen şahıslara angajman kuralları gereği uyarı ateşi yapılmıştır. Bölgenin engebeli ve kayalık olması sebebiyle seken mermi çekirdeği bir vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet vermiştir.”

Yaralının olay yerinde bulunan hudut birliğine ait araçlarla Derecik Sahra Hastanesi’ne kaldırıldığı vurgulanan açıklamada, “Yaralı vatandaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir.” denildi.

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