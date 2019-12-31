Hakkari’de kar kalınlığı yer yer 5 metreyi aştı!

Yüksekova’da salı günü başlayıp, cuma gününe kadar etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi, yüksek kesimlerde ve bazı köylerde 1 metreyi, İkiyaka bölgesindeki bazı vadilerde ise rüzgarın da etkisiyle yer yer 5 metreyi aştı.

Yoğun kar nedeniyle kapanan köy yolları açıldıktan sonra, İl Özel İdare Müdürlüğü’ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yolu kardan kapanan İkiyaka Askeri Üs Bölgesi´nin yolunu açmak için de oldukça zorlu bir çalışma başlattı.

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki bölgede çalışma yapan Yüksekova Kaymakamlığı’na bağlı karla mücadele ekipleri, 12 kilometrelik bölümü 6 saatte açabildi. Kar kalınlığını yer yer 5 metreyi aştığı bölgede çalışma yapan iş makinesinin sürücüsü, kar kütleleri arasında ilerlemekte zorlandı.

Sürücünün mücadelesi, bölgede çalışan karla mücadele ekiplerince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA