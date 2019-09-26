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Hastaneden acı haber geldi! Yaralı asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Derecik bölgesinde dün PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavi gören Uzman onbaşı Muhammed Ceylan'ın şehit düştüğünü açıkladı.

21:31 -
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Hastaneden acı haber geldi! Yaralı asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Hakkari Derecik bölgesinde 25 Eylül 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Eylül 2019 tarihinde şehit olmuştur” denildi.

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Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

ISPARTA’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyü nüfusuna kayıtlı olan şehit Muhammed Ceylan'ın geçtiğimiz Şubat ayında göreve başladığı, bir süre önce eşinden ayrıldığı, 5 ve 9 yaşlarında 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Şehidin çocuklarının ise Salur köyünde ikamet eden anne ve babası ile yaşadığı kaydedildi.

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Son güncelleme: 22:33 26.09.2019
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