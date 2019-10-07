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Hakkari’den acı haber: 1 şehit

Hakkari Çukurca'da meydana gelen kazada yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

21:57 -
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Hakkari’den acı haber: 1 şehit

Hakkari’den gelen acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Yapılan açıklmada, “Çukurca/Hakkâri'de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

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