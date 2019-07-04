Hakkında soruşturma başlatılan Pakize Akbaba: Avukatlar beni değil Türkiye’yi savunacak

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP programında yaptığı konuşma yüzünden hakkında soruşturma açılan Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba ile görüştüğünü duyurdu. Yarkadaş, Akbaba’nın “Davaya girecek olan avukatlar beni değil, Türkiye’yi savunacak, benim değil Türkiye’nin avukatı olacaklar” dediğini aktardı.

Pakize Alp Akbaba’nın moralinin gayet yerinde olduğunu belirten Yarkadaş, çok sayıda avukatın da Akbaba ile görüştüğünü söyledi.

“PAKİNE ANA YALNIZ DEĞİLSİN”

Konuyla ilgili konuşan Barış Yarkadaş “Hakkında ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçlamasıyla dava açılan Şehit Anneleri Derneği Başkanı Pakize Akbaba’yla konuştum. Morali gayet yerinde… Pakize Ana, “Ben Türkiye gerçekleri duysun diye konuştum. Konuşmamı duyanlar olmuş, hepsini kağıda döküp dava açmışlar” dedi gülerek. Bir evladını şehit verdiğini, üç torununu ise yakın zamanda askere göndereceğini belirten Pakize Ana, “Benim davam, siyasetçilere açılan gözdağı verme davalarına benzemez. Mahkemede de aynı şeyleri söyleyeceğim” ifadesini kullandı. Akbaba’yı çok sayıda avukat aramış bu sabah. Pakize Ana, “Davaya girecek olan avukatlar beni değil, Türkiye’yi savunacak, benim değil Türkiye’nin avukatı olacaklar. Yalnız değilim. Sizin gençlerin sanal alem dediğiniz yerde de herkes destek veriyormuş, sağolsunlar” diye konuştu. Evet Pakize Ana, yalnız değilsin…” diye konuştu.

PAKİZE AKBABA NE DEMİŞTİ?

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, 5 Aralık 2017 tarihinde CHP tarafından düzenlenen Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması’nda kürsüden yaptığı konuşmada “Herkes haddini bilsin. Şimdi PKK bitti, FETÖ çıktı piyasaya. FETÖ Meclis’tedir önce Meclis’i temizle Meclis’i. Ben şehit verdim saçımı süpürge ettim hepsi Atatürkçü vatanının milletini seven çocuklar yetiştirdim. Çocuklarımdan birisini askere yolladık ne yazık ki hain bir kurşunla şehit oldu. ‘Analar ağlamayacak’ dediler… Niçin şehit geliyor. Gücünüz yetmiyorsa bırakın o görevi” demiş ve iktidarın PKK ve FETÖ ile mücadelesini sert sözlerle eleştirmişti.

Savcılığın toplamda 12 dakika süren konuşmanın hangi bölüme ile ilgili “Cumhurbaşkanına hakaretten” işlem başlattığı ise henüz öğrenilemedi.