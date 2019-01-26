Halfeti’de korkunç kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı

Kaza, öğleden sonra Halfeti'ye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ilçe merkezine gitmekte olan ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 27 RD 969 ile 02 KT 644 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ediplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Halfeti ve Birecik Devlet Hastaneleri’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA